Daron Acemoğlu Babacan'ın yeni partisine mi katılıyor? Gül'den ödül almıştı!

Ali Babacan çok kısa bir süre önce AK Parti'den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız verdi. Babacan, yeni partide dünyanın en iyi 10 profesörü arasına giren Daron Acemoğlu'nu ekibine katabilmek için büyük bir gayret içerisinde olduğu konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten kısa bir süre sonra AK Parti kurucular kurulu üyeliğinden istifa ederek siyaset gündeminin ortasına oturan Ali Babacan'ın dünyaca ünlü Türk ekonomist Daron Acemoğlu'nu partisine dahi etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Şimşek ikna edecek

Babacan'ın, dün MIT Üniversitesi'nde en yüksek öğretim üyeliği kabul edilerek 'Enstitü Profesörü' ünvanını alan Daron Acemoğlu'nu ikna etmek için partinin iki numarası olacağı iddia edilen Mehmet Şimşek'i devreye soktuğu belirtiliyor.

Acemoğlu'nun teklifi kabul etmesi, yeni partinin dünyaya tanıtımı için önemli olarak görülüyor.

Daron Acemoğlu kimdir?

İktisat Profesörü olan Daron Acemoğlu'nun, bundan kısa süre önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinesinde olacağı iddia edilmişti. Ekonomi modellemeleri ile ilgili çalışmalarıyla bilinen Daron Acemoğlu, Amerika'nın en saygın ve gelişmiş üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışıyor. Dünyada en çok alıntılanan 10 Ekonomist arasına girmeyi başaran Daron Acemoğlu, 1986 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdi.

Galatasaray Lisesi'nin ardından Lisans öğrenimini İngiltere York University'de tamamladı. Ardından da yüksek lisans ve doktorasını Londra Ekonomi Okulu'nda aldı. 1992-93 yılları arasında Londra Ekonomi Okulu'nda ders veren Daron Acemoğlu, 1993'te ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde ders vermeye başladı.

Gül'den ödül aldı

2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, Daron Acemoğlu'na verilmişti. Ekonomi çalışmalarıyla dikkat çeken Daron Acemoğlu, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalındaki çalışmasıyla bu ödüle layık görüldü. 4 Aralık 2013 tarihinde ödülü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisine ödülünü takdim etti.