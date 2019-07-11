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Twitter çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi

Twitter çöktü! Bakanlıktan açıklama geldi

Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları akşam saat 21.30 sıralarından itibaren Twitter'a uzun bir süre giriş yapamadı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." dedi.

Sosyal medya platformu Twitter'a dünya genelinde erişim sıkıntısı yaşanıyor. Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğü belirtiliyor. Twitter'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

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