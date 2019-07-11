Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MBS), Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurularak 5 terörist etkisiz hale getirildi.