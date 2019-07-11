HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MBS), Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyindeki Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatla bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurularak 5 terörist etkisiz hale getirildi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Osmaniye'de akıl almaz olay! Yeğeninin attığı yumrukla hayatını kaybetti
Osmaniye'de akıl almaz olay! Yeğeninin attığı yumrukla hayatını kaybetti
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi öğrenciler ne yapacağını şaşırdı
Beykoz Anadolu Lisesi’ne haciz geldi öğrenciler ne yapacağını şaşırdı
Trafikte terör estiren baklavacı Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
Trafikte terör estiren baklavacı Seydioğlu’nun tabelaları sökülecek
Fuat Sezgin'in adı vapura verildi
Fuat Sezgin'in adı vapura verildi
Srebrenitsa katliamı ne zaman oldu kaç kişi öldü Srebrenitsa olayı nedir?
Srebrenitsa katliamı ne zaman oldu kaç kişi öldü Srebrenitsa olayı nedir?
Yorumlar