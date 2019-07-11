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Bakan Pakdemirli, Muğla'daki yangınla ilgili son durumu paylaştı

Bakan Pakdemirli, Muğla'daki yangınla ilgili son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dalaman'da 350 hektar alanın kül olduğu yangınla ilgili olarak, "Yangın kontrol altında, söndürme çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Türkiye son yılların en büyük yangınını, Dalaman ilçesindeki ormanlık alanda yaşadı. Muğla'da Dalaman Karacağaç Mahallesi'nde başlayan ve ardından Fethiye'nin Göcek Mahallesi'ne sıçrayan orman yangını, yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili oldu.

Gece boyunca zaman zaman etkisini arttıran rüzgar nedeniyle sarp arazide gece boyunca devam eden orman yangını sabah saatlerinde rüzgarın dinmesi ile etkisini düşürdü.

Bakan Muğla'ya geldi

Sabah erken saatlerde helikopterlerin sık sık yanan alanlara sorti yapması sonucu yangının ilerlemesi durduruldu. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Muğla’ya gelen Bakan Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Söndürme çalışmaları sürüyor"

Bakan Pakdemirli, "Yangın kontrol altında söndürme çalışmalarımız sürüyor. Can ve mal kaybımız yok ama bizi üzen ağaçlarımızın kaybolması." dedi.

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