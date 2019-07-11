Muğla'da orman yangını 18 saat sonra kısmen kontrol altında
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, dün saat 15.10 sıralarında çıkan ve Fethiye'ye sıçrayan orman yangını 18. saatinde kısmen kontrol altına alındı. Rüzgarın etkisiyle Fethiye'nin turistik Göcek Mahallesi'ne kadar ulaşan yangın 350 hektar alanı etkiledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li son bilgileri paylaştı.
Dalaman ilçesi yakınlarında dün saat 15.10'da çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel, 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında, faaliyette olmayan bir butik otelin tahliye edildiği, söndürme çalışmalarına katılan bir arazözün yandığı, bazı iş makinelerinin zarar gördüğü öğrenildi.
Muğla Valisi Esengül Civelek, Fethiye ilçesine kadar yayılan yangınla ilgili oluşturulan kriz merkezinde çalışmaları yönetiyor.