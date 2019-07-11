Dalaman'da son yılların en büyük yangını! Yürek sızlatan tablo gün ağarınca ortaya çıktı
Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Dalaman ilçesinde başlayan ve Göcek'e kadar uzanan yangın bu sabah kısmen kontrol altına alındı. Yangının yürek sızlatan büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.
Muğla'nın Dalaman ilçesi yakınlarında, dün saat 15.10'da orman yangını başladı.
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Çıkan orman yangını sonrası harekete geçen Muğla Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü koordinesindeki orman yangınlarıyla mücadele ekipleri, 13 dakika sonra Karaağaç mevkisi Kızılçam Koru Ormanları'nın bulunduğu alandaki alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
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Yangın sonrası bölgeye ulaşan 520 personel; 105 arazöz, 18 dozer ve iş makinesiyle söndürme çalışmalarını gece boyu sürdürdü.
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Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları da bölgede çalışmalara yeniden başladı.
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