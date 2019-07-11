HABER /  GÜNCEL

Yeğeninin attığı yumrukla yaşamını yitirdi

Yeğeninin attığı yumrukla yaşamını yitirdi

Osmaniye'de Özcan Dinç, yeğeniyle tartıştı. Tartıştığı yeğeninin attığı yumrukla hastaneye kaldırılan Dinç, hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Özcan Dinç, 29 yaşındaki yeğeni M.D. ile henüz nedeninin belirlenemediği bir olaydan dolayı kavga etti.

Burnuna yumruk attı

Tartışma esnasında M.D., Özcan Dinç’in burnuna yumruk attı. Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amcası hayatını kaybetti

Özcan Dinç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı
Fransız bakandan ABD'ye vergi tepkisi
Fransız bakandan ABD'ye vergi tepkisi
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi
Osmaniye'de akıl almaz olay! Yeğeninin attığı yumrukla hayatını kaybetti
Osmaniye'de akıl almaz olay! Yeğeninin attığı yumrukla hayatını kaybetti
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
Omuzuna değil de kafasına düşseydi! Anne ve oğlu koşarak kurtuldu
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2019 ÖSYM sınav takvimi
Yorumlar