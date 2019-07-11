Yeğeninin attığı yumrukla yaşamını yitirdi

Osmaniye'de Özcan Dinç, yeğeniyle tartıştı. Tartıştığı yeğeninin attığı yumrukla hastaneye kaldırılan Dinç, hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Özcan Dinç, 29 yaşındaki yeğeni M.D. ile henüz nedeninin belirlenemediği bir olaydan dolayı kavga etti.

Burnuna yumruk attı

Tartışma esnasında M.D., Özcan Dinç’in burnuna yumruk attı. Atılan yumruk sonucu fenalaşan Özcan Dinç, köye çağrılan ambulans ile önce Kadirli Özel 7 Mart Hastanesi'ne, ardından da hayati tehlike kaydıyla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amcası hayatını kaybetti

Özcan Dinç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Amcasını attığı yumrukla öldüren M.D. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.