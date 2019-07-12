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Fenerbahçe'ye Josef de Souza için 5 milyon euro

Fenerbahçe'ye Josef de Souza için 5 milyon euro

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yıl Al Ahli'ye 12 milyon euro bonservis bedeniyle sattığı Josef de Souza için ödeme nihayet yapıldı.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 12 milyon euro’ya Al Ahli’ye transfer olan Josef de Souza’nın bonservisinin geç ödenmesi konusunda yaşanan sorunlar nedeniyle Başkan Ali Koç ve Al Ahli yöneticileri görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından gecikmeler nedeniyle, Al Ahli’nin F.Bahçe’ye 5 milyon Euro ödediği bildirildi.

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