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Senegal'in rakibi Tunus

Anadolu Ajansı
Senegal'in rakibi Tunus

Madagaskar'ı 3-0 yenen Tunus, yarı finalde Senegal'in rakibi oldu.

2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Madagaskar'ı 3-0 mağlup eden Tunus, yarı finale yükseldi.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde, Madagaskar ile Tunus, başkent Kahire'deki El-Selam Stadı'nda karşılaştı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Tunus, 52. dakikada Ferjani Sassi, 60. dakikada Youssef Msakni ve 90+3. dakikada Naim Sliti'nin golleriyle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Cezayir, yarı finalde Senegal ile 14 Temmuz Pazar günü karşılaşacak.

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