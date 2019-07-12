Ali Babacan'ın partisi başka bahara kaldı üç gerekçe var

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan tarafından kurulacağı ileri sürülen yeni partinin kuruluş tarihinin kış veya ilkbahar aylarına kaldığını yazan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bunun nedenlerini köşesinde anlattı.

AK Parti'den istifa ederek yeni parti için kolları sıvayan Ali Babacan, frene bastı. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Babacan'ın partisi sonraki bahara..." başlıklı yazısında Babacan'ın ekibinin verdiği bilgilere göre partinin kuruluş tarihinin kış veya ilkbaharın ilk aylarına kaydırıldığını yazdı.

Partinin kuruluş tarihinin revize edilmesinin AK Parti'den gelen tepkiler olmadığını ifade eden yazar, yeni oluşumda erteleme için üç nedenin öne çıktığını yazdı.

Bunlardan birincisi TBMM’de iktidar çoğunluğunun tükenmesine ve bir erken seçimle sonuçlanacak tablonun ortaya çıkmasına aracı olmak istememeleri olarak gösteriliyor. Diğer neden ise erken seçimle birlikte büyüyecek ekonomik krizin faturasının üzerlerine kalmasını istemiyorlar. Sarıkaya, yazısına şöyle devam etti:

Riski üstlenmeyen pozisyonu uygun buluyorlar

"Önce birkaç ay sonra bir ekonomik krizin daha çıkması ihtimaline dayanan bu bakışın temel ilkesi, ‘Ekonomik soruna gerekçe olarak gösterilmeyelim, üzerimize kalmasın ‘ yaklaşımı üzerine kurulu.

Böyle bir zeminin ortaya çıkması sonrası erken genel seçimle iktidara gelen kim olursa olsun Yunanistan’da bu seçim iktidarı kaybeden Çipras’tan farklı olmayacağına inanılıyor.

Yani, ekonomik acı reçeteyi halka içiren, bir diğer anlatımla 1999 ekonomik krizi sonrası kararları alan Kemal Derviş görüntüsüne düşmeyi arzulamıyor. O nedenle partileşme sürecini daha ağırdan alan, ekonomik gelişmelerin seyrini izleyip, riskini üstlenmeyen pozisyona geçmeyi daha uygun buluyor."

Diğer kesimlere henüz ulaşılamadı

Ertelemenin bir diğer boyutunu da yazan Sarıkaya, Babacan ekibinin AK Parti hareketi gibi algılanmak istemediklerine değinerek, "Çünkü bugüne kadar hep AK Parti kadrolarına yönelim olduğu, diğer kesimlere ulaşma konusunda yeterli zengin fihriste ulaşamadıklarını belirtiyorlar." ifadelerine yer verdi.

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

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