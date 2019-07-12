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Barcelona, Neymar için gözünü kararttı! Servet döktü

Barcelona, Neymar için gözünü kararttı! Servet döktü

2017 yılında Barcelona'yla sözleşmesindeki 222 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek PSG'ye transfer olan Neymar için eski kulübü gözünü kararttı. 

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Paris Saint-Germain 100 milyon Euro bonservis bedelinin yanında Philliphe Coutinho ve Samuel Umtiti'yi de takasta teklif etti. 

Katalan ekibi 2018'in Ocak ayında Coutinho'yu 145 milyon Euro'ya Liverpool'dan transfer ederken, Umtiti'yi de 2016'da 25 milyon Euro'ya Lyon'dan kadrosuna katmıştı. Bu iki isme verilen bonservislerde baz alındığında transferin Barcelona'ya maliyeti 270 milyon Euro olarak ortaya çıkıyor.

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