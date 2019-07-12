HABER /  EKONOMİ

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında yerli rating şirketi konuşuldu

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında yerli rating şirketi konuşuldu

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak başkanlığında toplanarak yerli ve milli bir rating şirketi kurulması konusu masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, toplantıda, küresel finans piyasalarındaki gelişmeleri ve Türkiye’ye olası etkilerini, enerji ve gayrimenkul fonlarına ilişkin son durumu ele aldıklarını belirtti.

Yerli reyting kurumu için çalışmalar sürüyor

Bakan Albayrak, şunları kaydetti: “Ulusal Rating Kurumu konusunu, İstanbul Finans Merkezi çalışmalarını, konkordatolu firmaların kredilerinde yeniden yapılandırma süreçlerindeki son durumu, Borsa İstanbul Referans Faiz çalışmaları ile Omnibus ve Pazar Düzenlemelerini görüştük.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada da Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İletişim Başdanışmanı Gökay Otyam’a, FiKKO’nun ve çatısı altındaki kuruluşların iletişim koordinasyonu görevinin verildiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Fransız oyuncuya talip oldu
Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Fransız oyuncuya talip oldu
Türkiye düğmeye bastı tüm izinler iptal operasyon an meselesi
Türkiye düğmeye bastı tüm izinler iptal operasyon an meselesi
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı Tayfur Havutçu istifa etti
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı Tayfur Havutçu istifa etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme oturan Başkanlık Sistemi açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme oturan Başkanlık Sistemi açıklaması!
Dalaman'da yangın yeniden mi başladı? Bakan Pakdemirli'den açıklama
Dalaman'da yangın yeniden mi başladı? Bakan Pakdemirli'den açıklama
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı nedir ibadetleri
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı nedir ibadetleri
Yorumlar 13 yorum