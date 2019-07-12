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Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Fransız oyuncuya talip oldu

Beşiktaş aradığı sol beki buldu! Fransız oyuncuya talip oldu

Sol bek arayışını sürdüren siyah-beyazlı kulüp 27 yaşındaki Fransız oyuncu Timothee Kolodziejczak için kulübü Tigres’e 8 taksitte ödemek koşulu ile 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda sol bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş, geçen sezonu Saint Etienne'de kiralık geçiren bonservisi ise Meksika ekibi Tigres'te bulunan Timothee Kolodziejczak'a talip oldu.

Siyah-beyazlı yönetim, Fransız oyuncu için kulübüne 8 taksitte ödemek koşuyla 4 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti. Tigres'in 2017'de Borussia Mönchengladbach'tan 5 milyon Euro'ya transfer ettiği Fransız yıldızın, Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı öğrenildi. 27 yaşında ve 1.82 metre boyundaki Kolodziejczak'ın kariyerinde Lens, Lyon, Sevilla ve Nice ekipleri de yer alıyor.

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