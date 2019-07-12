Türkiye düğmeye bastı tüm izinler iptal operasyon an meselesi

SURİYE sınırından sıcak haberler geliyor. PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyon an meselesi. TSK, sınır birliklerindeki izinleri ve tayinleri iptal etti. Sınıra sevkiyat sürüyor.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için son günlerde Suriye sınırına askeri sevkiyatları hızlandıran Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bölgedeki terör örgütlerine karşı harekete geçmeye hazırlanıyor.

ABD destekli bölücü Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye büyük bir darbe vurmaya hazırlanan kahraman Mehmetçik, operasyon için geri sayıma başladı.

Sınırda izinler ve tayinleri iptal

PKK'ya yönelik operasyon an meselesi!.. TSK, Doğu ve Güneydoğu'daki sınır birliklerinde izinleri ve tayinleri 3 aylığına durduruldu. Bölgedeki yoğun devam ediyor.

Sınıra sevkiyat sürüyor

Dün Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando, obüs ve tank takviyesi yapıldı.Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen komandoları taşıyan otobüsler ile obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.