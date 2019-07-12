Muğla Dalaman'da yangın yeniden mi başladı? Bakan Pakdemirli'den açıklama
Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan ve Fethiye’ye sıçrayan, dün kontrol altına alınan orman yangınına günün ağarmasıyla hava araçlarıyla da müdahale ediliyor.
Gece boyunca karadan söndürme çalışmalarının devam ettiği yangına sabah helikopterler de müdahaleye başladı.
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Bakan Pakdemirli'den açıklama
Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ''havadan yangın alanını inceledi. Ekiplerin bölgede havadan ve karadan söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.'' dedi.
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Pakdemirli, Muğla'daki orman yangını ile ilgili son durumu aktardı.
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Bugün itibarıyla 30 ila 50 hektar arasında, bölgede tütmelerin olduğunu söyleyen Pakdemirli, “Özellikle hava araçlarıyla tabiri caizse buraları suyla döverek, mümkün mertebe buradaki tüm tütmeleri bitirmeye çalışıyoruz.” dedi.
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