Transfer çalışmalarını sürdüren bordo-mavili kulüp gündemine sürpriz bir isim geldi. Trabzonspor tecrübeli golcü Mustafa Pektemek’e teklif götürdü.

Forvet arayışına giren Trabzonspor, Mustafa Pektemek’e teklif götürdü. Tecrübeli golcü de bordo-mavili takıma sıcak bakıyor. Hugo Rodallega’nın ayrılığından sonra forvet arayışına giren Karadeniz ekibi yaşı sebebiyle Emmanuel Adebayor’dan vazgeçmişti.



Rodallega ile anlaşma sağlayamayan, Adebayor’dan da yaşı nedeniyle vazgeçen Bordo-Mavililer, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Mustafa Pektemek’i gündemine aldı. Karadeniz ekibinin oyuncunun menajeriyle bir araya geldiği ve teklifini ilettiği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun da Trabzonspor’a sıcak baktığı belirtildi.



Süper lig kariyerinde 207 maça çıkan Pektemek, 54 gol atıp 25 asist yaptı. 30 yaşındaki forvet özellikle Gençlerbirliği formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.