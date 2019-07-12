Sanayi üretimi Mayıs ayı endeksi açıklandı

Sanayi üretimi Mayıs ayında yüzde 1,3 arttı yıllık bazda yüzde 1,3 oranında azaldı

Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 2.5 düşüş beklenen sanayi üretiminde yüzde 1.3 düşüş gerçekleşti. Aylık bazda yüzde sınırlı gerileme beklentisine karşın yüzde 1.3 artış yaşandı.

Aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyordu

Ekonomistler, Mayıs'ta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 2,7 azalacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda değişmeyeceğini tahmin ediyordu.

Sektörlerde durum

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı.

Beklenti aylık yüzde 0.4, yıllık yüzde 2.0 düşüş olmasıydı.