AK Partili Burhan: Bosna’daki katliama BM göz yumdu

Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan Bosna Hersek'in Srebrenica şehrinde yaşanan katliama ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada geçmişte yapılan soykırımların unutulmaması gerektiğine vurgu yaparak Srebrenica şehitlerini Türk milleti olarak her zaman hatırlayacağını söyledi.

'Birleşmiş Milletleri kınıyorum'

Birleşmiş Milletlerin denetimindeki bir bölgede 8372 Boşnak katledilmiştir. ABD Ve Batı bu katliama göz yummuştur. O nedenle Birleşmiş Milletleri kınıyorum ‘ diye konuştu.

Rahmetli Aliya İzzetbegoviç düşmanlarımızın yaptıkları kötülükler değil dostlarımızın suskunluğu bizi üzer demiştir. O nedenle bizler Türk Milleti olarak susmayacağız. Bosna halkının yanındayız diye konuştu