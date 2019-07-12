ANAR ve A&G anket şirketlerinden tüm dengeleri değiştirecek Babacan ve AK Parti verileri!
Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin siyaset arenasındaki şansını değerlendiren ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ve A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, "Babacan AK Parti’yi karpuz gibi bölmez; yüzde 12’lik ‘beyaz sağ’ oyunu alır" yorumunda bulundu.
Eski Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan partisinden istifa ederek, yeni parti hazırlıklarına resmen girişti. Davutoğlu da Konya'da yaptığı konuşmada "Hepinizi yeni bir vizyonla birlikte yeni bir hâl ile hâllenmeye davet ediyorum" diyerek startı vermişti.
Babacan'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok" açıklaması ve olası yeni parti senaryolarını değerlendiren ANAR Araştırma Genel Müdürü İbrahim Uslu ve A&G Araştırma Genel Müdürü Adil Gür, Babacan'ın kuracağı yeni partinin siyaset hayatındaki şansını değerlendirdi.
Independent Türkçe'ye konuşan iki anketçi "Babacan AK Parti’yi karpuz gibi bölmez; yüzde 12’lik ‘beyaz sağ’ oyunu alır" yorumunda bulundu. ANAR Genel Müdürü İbrahim Uslu, yeni kurulacak partinin, AK Parti'den önemli bir pay alabileceği görüşünde.
Uslu, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı AK Parti seçmeni olan muhafazakar, eğitimli ve orta-yüksek gelir grubuna mensup kişilerin, Babacan'ın partisine destek vereceğini ifade etti. Uslu'ya göre AK Parti oyunun yüzde 10-12 arasındaki oranı, 'beyaz sağ' olarak tanımladığı kişilerden oluşuyor.