Dolar/TL ne kadar oldu? İşte son durum

Bankalararası piyasada dolar 5,68 civarında işlem görüyor. Dolar/TL, 5,70 seviyesinin hemen altında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) faiz indirimi beklentileriyle kur 5,70 seviyesinin altına inmesi sonrasında dün 5,6570'e kadar gevşemişti.

Dolarda son durum

İyimser bir tablo

Fed Başkanı Jerome Powell önümüzdeki haftalarda Fed'in faizleri düşürmesine neden olabilecek küresel risklere odaklanmaya devam ederken, ülkedeki Fed bölgeleri başkanları ABD'de devam eden ekonomik büyüme ve güçlü işletme görünümü ile ilgili daha iyimser bir tablo ortaya koydu.

2 Temmuz tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

Dolar: Alış: 5,6783 Satış: 5,6827

Euro: Alış: 6,4004 Satış: 6,4038

Küresel piyasalar, açıklanan makroekonomik veriler ve jeopolitik riskler nedeniyle karışık bir seyir izlerken, yurt içinde bugün sanayi üretimi verileri takip edilecek.