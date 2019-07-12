Fatih Terim 'tamam' derse Arda Turan Galatasaray'a dönecek

Arda Turan, ''Galatasaray'da doğdum, Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum. Hatam varsa söylesinler çözeyim.'' diyerek yönetimi ikna etti. Fatih Terim onay verirse Arda, yeniden Galatasaray forması giyecek.

Galatasaray ve Arda Turan arasındaki aşk hikayesi 8 yıl sonra yeniden alevlendi. Arda'nın 2011 yılında Atletico Madrid'e gitmesi, 2015'te 34 milyon euro'ya Barcelona'ya transferi ve 1 yıldır Medipol Başakşehir macerasında istikamet yeninde Florya gibi gözüküyor.

''Hatam varsa söylesinler çözeyim''

Sözcü'de yer alan habere göre; Arda Turan, Galatasaray'a dönme adına sarı-kırmızılı yöneticilerle bir araya geldi. Başakşehir forması giyen oyuncu, ''Galatasaray'da doğdum, Galatasaray'da futbolu bırakmak istiyorum. Hatam varsa söylesinler çözeyim. Kimseye kinim öfkem yok. Galatasaray'ı çok özledim. Galatasaray'a vereceğim çok şey var.'' sözleriyle yönetimi ikna etti.





Fedakarlık yapmaya hazır

32 yaşındaki yıldız futbolcu, ücretinde de fedakarlık yaptı. Barcelona'dan 6 milyon euro'dan 1 yıl daha kontratı bulunan Başakşehir'den ise 4 milyon euro kazanan Arda'nın bu rakamların çok aşağısında bir ücretle Galatasaray'a geri dönmeye hazır.





Terim onay verirse yuvaya geri dönecek

İmza artık Fatih Terim'in onayını bekliyor. EURO 2016'da yaşanan prim polemği nedeniyle uzun zamandır araları açık olan ikilinin arasında buzlar Fatih Terim'in babasının vefat ettiği dönemde milli futbolcunun başsağlığı telefonuyla erimişti. Gözler şimdi Fatih Terim'i çevrildi. Deneyimli teknik adam onay verirse Arda yeniden Galatasaray forması giyecek.