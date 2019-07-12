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Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

SURİYE 'den bir son dakika sıcak haber geldi. Suriye’nin Haseke kentinde bomba yüklü bir araç infilak etti. Patlamada 11 kişi yaralandı.

SURİYE 'nin kuzeyinde Türkiye sınırına yakın bir bölgede bulunan Haseke kentinin Kamışlı bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 11 kişinin yarandığı öğrenildi.

Suriye devlet televizyonu da 11 kişinin yaralandığını doğruladı. Patlama sonucu birçok araç kullanılamaz hale gelirken, patlamanın bölgedeki Meryem Ana Kilisesi'nin önünde gerçekleştiği kaydedildi. Bombalı saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı. 

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