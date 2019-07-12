Bitcoin'de yön ne olur? Şant Manukyan açıkladı

İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan, "Dijital para", "kripto para" gibi adlarla da anılan sanal paraların ''Bitcoin 11700 direncini aştıktan sonra şu anda 13000 dolar seviyesinden geçiyor. 13400 aşıldığında, ki bu kez bekliyorum, ATH konusu gündeme gelecektir.'' dedi.

"Dijital para", "kripto para" gibi adlarla da anılan sanal paraların geleneksel paralardan en büyük farkı, hükümetler tarafından kontrol edilememesi olarak dikkati çekiyor.

Sanal paralara ilişkin işlem kayıtları, merkezi bir dosya yerine, her işlemin onaylandığı küresel bir muhasebe defteri gibi çalışan blok zincirinde yer alıyor ve ağdaki bütün bilgisayarlara dağıtılıyor.

bfmedia’nın haberine göre; bu bağlamda finansal sistemin küreselleşmesi anlamında önemli adımlardan biri Facebook'un kripto para birimi Libra, tartışmalara yol açtı. Facebook Libra nedir? Hayatımızı nasıl değiştirecek? Devletler dijital paraya neden geçmeli? Bitcoin'de yön ne olur? Tüm bu soruların cevabını İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdürü Şant Manukyan bfmedia okuyucuları için yanıtladı.

Sizce Facebook Libra'nın arkası sağlam mı?

Libra herkese açık ve daha verimli bir kripto para olabilmek için 3 bacağa sahip. Bunlar sırasıyla bir blockchain üzerine inşa ediliyor. İki içsel değere (intrinsic value) sahip olması için bir rezerv fonu ile destekleniyor. Bağımsız Libra Association tarafından yönetiliyor. Kısaca Libra sahibi tıpkı Euro sahibi gibi bugün ve yarın kahve almak için ne kadar Libra gerektiğini bilecek ve değeri zaman içinde stabil olacak. Euro’nun daha iyi bir performans göstereceğini ummak için bir nedenimiz olmadığı gibi doların aksine 100 yıl sonra varlığını sürdüreceğine yönelik ciddi şüphelerim de var. Farklı görüşler olsa da ana görüş Altının bir instrinsic value'su yani kendine özgü bir değer olduğunu kağıt paranın ise olmadığıdır.

Libra'da işlemler cüzdanla mı yapılacak?

Calibra sayesinde cüzdan, Facebook bilgileriniz ve “finansal” bilgileriniz ayrı tutulacak. Tıpkı Bitcoin’de olduğu gibi Libra da aslında kimliğiniz tam olarak gizli değil ama fiktif/takma bir kimliğe sahip olabilirsiniz. Yine ilk başta izinli olarak çalışacak olan blockzinciri gelecekte izinsiz bir hale getirilecek.

Bitcoin'de kısa vadede yön ne olur?

Bitcoin 11700 direncini aştıktan sonra şu anda 13000 dolar seviyesinden geçiyor. 13400 aşıldığında, ki bu kez bekliyorum, ATH konusu gündeme gelecektir. Dominans yüzde 65 seviyesine yükseldi. Ether/Bitcoin paritesi BTC lehine önemli bir seviyeyi kırıyor. Kısa vadede Bakkt testleri ve 16 Temmuz Libra görüşmesi önemli gelişmeler.

"Vergi kaçırma ve suçla mücadele daha kolay bir hale gelecek"

Sizce devletler dijital paraya neden geçmeli?

Devletler açısından dijital paraya geçmenin diğer bir motivasyonu ise vergi denetimi ve kara paranın takibidir. Larry Summers, Kenneth Rogoff, Willem Buiter gibi önde gelen ekonomistler dijital paraya geçişi savunurken kademeli bir geçiş durumunda ise önce büyük kupürlü paraların piyasadan çekilmesi gerektiğini savunmaktadır. Merkezi bir veri tabanı kullanıldığı takdirde vergi kaçırma ve suç aktiviteleri ile mücadele daha kolay bir hale gelecektir. Ancak elbette kişilerin özel hayatının ve bilgilerinin korunması gibi hassas noktalar da bulunmaktadır.