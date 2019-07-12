MSB flaş gelişmeyi duyurdu! S-400 teslimat süreci başladı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamayla, S-400'lerin birinci grubunun Ankara'ya getirildiğini duyurdu. Türkiye'den ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuyla alakalı yaptığı açıklamada ''S-400'le ilgili zaten hep söylüyoruz. Bitmiş bir anlaşma ve süreç seyrinde devam ediyor. Zaten Milli Savunma Bakanlığımız gerekli açıklamayı yaptı. Herhangi bir sıkıntı yok. Süreç bundan sonra da sağlıklı bir şekilde devam edecek.'' ifadelerini kullandı.

S-400'lerin ilk teslimatı gerçekleşti. S-400'leri taşıyan uçak Ankara'ya indi. S-400 füze sisteminin birinci grubu teslim edilmiş oldu. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

MSB'nin açıklamasında ''S-400 füze sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted hava meydanına geldi'' denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle; "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik tedarik edilen S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara’ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başladı."

'Bütünüyle hazır olduktan sonra kullanılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yapılan açıklamada "Sisteme ait parçaların teslimatlarına önümüzdeki günlerde devam edilecek, sistem bütünüyle hazır olduktan sonra ilgili makamların belirleyeceği şekilde kullanımına başlanacaktır" denildi.

Rusya'dan açıklama

Rusya Askeri Federal Servisi de S-400 hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının başladığını açıkladı.