Nevşin Mengü baltayı taşa vurdu Nedim Şener telefonla aradı

Brüksel'de Türkiye Büyükelçiliğinin 15 Temmuz paneline davetli olarak çağrılan Nedim Şener'i Nevşin Mengü, Twitter'da SETA'nın davetlisi gibi gösterip "kimler kimlerle beraber" diye yazdı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nun araştırmadan paylaştığı tweet olay oldu. Büyükelçiliğin davetlisi olarak Brüksel'deki 15 Temmuz darbe girişimi konulu panele davet edilen Nedim Şener, Nevşin Mengü'nün azizliğine uğradı.

Kimler kimlerle beraber

Mengü, Şener'in adının geçtiği eski bir ilanı etiketleyerek, “SETA 16 Temmuz’da Brüksel’de panel düzenliyor. Nasıl deniyordu, kimler kimlerle beraber” diye tweet attı.

Gazetecilik biraz dikkat istiyor

Şener, bu tweete karşılık şu cevabı yazdı: “Nevşin Hanım, ben o toplantıya T.C. Büyükelçiliğinin davetlisi olarak çağrıldım. SETA sonradan dahil oldu. Malum rapordan sonra da katılmaktan vazgeçtim. Duyurunun son hali ekte. Gazetecilik biraz dikkat istiyor. Lütfen o özeni gösterin.”

Tweet’inin ardından Mengü ile telefonda görüştüğünü yazan Şener, bugünkü köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"İlanı bir arkadaşının gönderdiğini söyleyince ona, “O kişiyle arkadaşlık yapma, seni aldatıyor, kullanıyor çünkü ben o toplantıya katılmaktan vazgeçtim. SETA o ilanı dün yeniledi. Hepsi dünden beri Twitter hesaplarında var, biraz inceleseydiniz” dedim. Neyse kısa süre sonra hatasını gördü ve Tweet’i sildi.

Tuhaf olan neydi biliyor musunuz? Nevşin Mengü’nün de hedef alındığı SETA’nın raporu, gazetecileri tam da Nevşin Mengü’nün “Kimler kimlerle beraber…” ifadesine benzer şekilde fişlemişti. Ben kimseye böyle bir ifade kullanmamışken, Mengü’nün o cümleyi beni katarak kullanması trajikomik bir anı olarak kişisel tarihime kaydedilmiş oldu."

Nedim Şener'n yazısının tamamı