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Bakan Kurum'dan çarpıcı açıklama: Ülkemiz çok ciddi tehdit altında

Karadeniz için iklim eylem planını açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "İlklim değişikliği açısından ülkemiz çok ciddi tehdit altında" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan plan 15 maddeden oluşuyor." diye konuştu.

Bakan Kurum'un konuşmasından satırbaşları şöyle:

İlklim değişikliğinin etkileri

-İstanbul'da yaşanan dolunun verdiği hasarla 12 bin konut inşa edilebildi.  İlklim değişikliği etkilerini ülkemizde azaltmaya çalışıyoruz. Dünyaya örnek olacak adımları atıyoruz. 

Sıfır atık mavi projesi

-Denizleri korumak için sıfır atık mavi projemiz var. Denizlerimizi koruyacak kampanya başlattık. 

Paralı plastik poşet uygulaması

-Türkiye'deki 5 büyük market verilerine göre 2 milyar 54 milyon olan poşet sevkiyatı yüzde 78 azaldı. Plastik poşet düzenlememize destek veren herkese teşekkür ediyorum. 

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