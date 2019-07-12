S-400 füzelerinin özellikleri neler aynı anda 80 hedefi vurabiliyor
ABD ile Türkiye arasında gerilime neden olan s-400'lerin teslimatı bugün gerçekleşti. Türkiye S-400 alan ilk NATO üyesi olma özelliğini kazandı. S-400 hava savunma sistemleri, yüksek etkili koruma kabiliyetiyle dikkati çekiyor. Peki S-400 füzelerinin özellikleri nelerdir?
Türkiye ile Rusya arasında Eylül 2017'de imzalanan anlaşmaya göre, Türkiye, Rusya'dan 2,5 milyar dolar karşılığında toplam dört bataryadan oluşan iki adet S-400 sistemi satın alacak. Bu kapsamda, ilk teslimat bugün itibariyle başladı.
Savunma Sanayi Başkanlığı, S-400'e ait parçaların teslimatının önümüzdeki günlerde de devam edeceğini, sistemin bütünüyle hazır olmasının ardından kullanıma başlanacağını açıkladı. Sovyetler Birliği döneminde S-300 füzelerinin üretilmesinden sonra geliştirilmeye başlayan S-400 sistemi, 2007'den bu yana Rusya'nın silah envanterinde yer alıyor.
S-400’ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı
Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya’nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor. S-400’ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı.
Fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor
Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80’i bir önceki model olan S-300’den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.