Fernando, imzayı atmak için Sevilla'da

Galatasaray'ın transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı Fernando Reges, resmi imzayı atmak üzere İspanya'ya gitti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Fernando, resmi sözleşmeyi imzalamak için İspanya'ya gitti. Başarılı futbolcuyu, San Pablo Havaalanı'nda çok sayıda İspanyol gazeteci karşıladı. 31 yaşındaki oyuncuya Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşlik etti.