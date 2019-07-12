HABER /  GALATASARAY

Fernando, imzayı atmak için Sevilla'da

İhlas Haber Ajansı
Fernando, imzayı atmak için Sevilla'da

Galatasaray'ın transferi konusunda Sevilla ile anlaşmaya vardığı Fernando Reges, resmi imzayı atmak üzere İspanya'ya gitti. 

Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde transferi konusunda Sevilla ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Fernando, resmi sözleşmeyi imzalamak için İspanya'ya gitti. Başarılı futbolcuyu, San Pablo Havaalanı'nda çok sayıda İspanyol gazeteci karşıladı. 31 yaşındaki oyuncuya Sevilla Sportif Direktörü Monchi eşlik etti. 

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eşi Kristen Fırat kimdir kaç yaşında?
Dengir Mir Mehmet Fırat'ın eşi Kristen Fırat kimdir kaç yaşında?
Bakan Kurum'dan çarpıcı açıklama: Ülkemiz çok ciddi tehdit altında
Bakan Kurum'dan çarpıcı açıklama: Ülkemiz çok ciddi tehdit altında
Mert Nobre: Hocalık için teklif aldım
Mert Nobre: Hocalık için teklif aldım
Nevşin Mengü baltayı taşa vurdu Nedim Şener telefonla aradı
Nevşin Mengü baltayı taşa vurdu Nedim Şener telefonla aradı
FETÖ operasyonu! 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ operasyonu! 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
ALES başvuru ücreti ödeme hangi bankaya yatacak?
ALES başvuru ücreti ödeme hangi bankaya yatacak?
Yorumlar