Rize Kalkandere'yi kara dumanlar sardı halk feryat ediyor

Rize'nin Kalkandere ilçesindeki Çaykur Taşçılar çay fabrikasının bacasından yayılan kara dumanlar bölge halkının sağlığını tehdit ediyor.

Kalkandere'deki çay fabrikasının filtresiz bacası yöre halkının üzerine kabus gibi çökmüş durumda. Bölge sakinlerinden Muammer İslamoğlu, "Sabahları kalktığımızda araçların üstü siyah dumanla kaplanmış durumda. Bahçelerimizde meyve toplayamaz hale geldik. Zararlı dumandan kurtulamıyoruz. Her yere müracaat ediyoruz ama sonuç alamadık" dedi.

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, yaptırım konusunun İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ukdesinde olduğunu belirterek, "Kendi cezai uygulamalarımız caydırıcı olmuyor. Çaykur işletmesi fabrikanın bacasının işletmesini özel bir şirkete devrettiği için sorunlar var. Sorunun çözülmesi için çabalarımız sürüyor. Bu anlamda fabrika yetkilileri ile doğalgaz veya LPG'li sisteme geçişlerini çözmek için girişimlerimiz var" diye konuştu.