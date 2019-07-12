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Meclis'e 7 fezleke gönderildi! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

Meclis'e 7 fezleke gönderildi! Aralarında Kılıçdaroğlu da var

Meclis’e dokunulmazlığının kaldırılması için 7 fezleke daha gönderildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında da 1 fezleke var.

Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a gönderilen 7 fezlekeden 2’si CHP, 4’ü HDP, 1’i İYİ Parti milletvekili hakkında düzenlendi. Son gelen bu fezlekelerle birlikte Meclis’e gelen fezleke sayısı toplam 651 oldu.

Dokunulmazlığının kaldırılması istenen vekiller

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekilleri, CHP İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan ve İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın oldu

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