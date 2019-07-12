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TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den çok konuşulacak sözler!

TÜSİAD Başkanı Kaslowski'den çok konuşulacak sözler!

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "Enflasyonu düşürmeyi başarır ve düşük seviyelerde kontrol altına alırsak kimse kurun seviyesini her an izlemek zorunda kalmaz." diye konuştu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaslowski, "Dalgalı kur rejiminin uygulandığı ve enflasyon hedeflemesinin olduğu bir ülkede döviz tahmini tartışmak doğru değil diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İyiye doğru bir gidiş var mı?

Ekonomideki son dönem verilerini ve gidişatı değerlendiren Kaslowski, gelişmelere bakıldığında 'iyiye doğru bir gidiş var' demek için yolun başında olunduğunu söyledi.

Göstergelerdeki iyileşmelere objektif analiz gerekiyor

Kaslowski, göstergelerdeki iyileşmenin objektif bir şekilde analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak, ileriye dönük yatırımlara dair gelişmelerin önem taşıdığını, bunun gelecekteki büyüme ve istihdam yaratma kapasitesini etkileyecek kriterlerin başında geldiğini belirtti.

Makroekonomik reformlar

Kaslowski, Makroekonomik reformlar hayata geçirilmeden, iyiye doğru kalıcı bir gidiş sağlamanın kolay olmayacağını belitti. 

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