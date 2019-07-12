Büyükelçi Serdar Kılıç'tan Washington Post'a manidar PKK mektubu

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Washington Post gazetesi editörlerine mektup göndererek, yayımladıkları yazı üzerinden PKK propagandası yapılmasını eleştirdi.

Washington Post, geçen haftalarda PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'ın yazısına yer vermelerini eleştiren Büyükelçi Kılıç'ın mektubunu yayımladı.

"Post bir teröristin ifadelerine niye yer verdi?" başlıklı mektupta elebaşı Cemil Bayık'ın yazısını gördüğünde "şok olduğunu" belirten Kılıç, Bayık'ın "Türkiye'deki en vahşi terör saldırılarını gerçekleştiren PKK'nın kurucularından biri" olduğuna vurgu yaptı.

''Amerikan halkına aktarılması gerekiyor''

Kılıç, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Bayık'ın başına 4 milyon dolar para ödülü konulmasına dikkat çekerek, kendisi ve Türk halkı tarafından, yayımlanan yazıya gösterilen öfkenin, Washington Post gazetesinin okurlarına ve Amerikan halkına aktarılması gerektiğini ifade etti.

''Türk halkı bu makaleyi okuyunca aynı şeyleri hissetti''

PKK'nın 40 bin cana mal olmasının yanı sıra Türkiye, ABD, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri tarafından da terör örgütü olarak tanımlandığını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Modern tarihin en kanlı terör örgütlerinden birini siyasi bir hareket ve liderlerini meşru muhataplar olarak göstermek sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda tehlikeli bir emsal teşkil etmektedir.

Sizi temin ederim ki Amerikan vatandaşları Usame bin Ladin tarafından kaleme alınmış bir makaleyi okumuş olsa nasıl hissedecekse, Türk halkı bu makaleyi okuyunca aynı şeyleri hissetti."