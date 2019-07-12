Başkan itiraf etti: Galatasaray Joaquin Zeballos için teklif etti

Uruguay ekiplerinden Juventud'un Başkanı Yamandu Costa, 22 yaşındaki golcü Joaquin Zeballos için Galatasaray'dan teklif aldıklarını itiraf etti.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir golcü gündeme geldi. Sarı-kırmızılı ekip, golcü transferi için rotayı Uruguay'a çevirdi.

Uruguay Premier Lig ekiplerinden Juventud'un Başkanı Yamandu Costa, ülkesinde verdiği demeçte 22 yaşındaki Joaquin Zeballos için Galatasaray'dan teklif aldıklarını itiraf etti.

''1,5 milyon euro teklif etti''

Başkan Costa konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Genç oyuncularımıza ilgi yüksek. Örneğin Galatasaray, Joaquin Zeballos için 1,5 milyon euro teklif etti. Eğer anlaşma sağlanırsa transfer gerçekleşebilir'' diye konuştu.





14 maçta 11 gol 2 asist

1996 doğumlu Uruguaylı golcü Zeballos, bu sezon ligde 14 maçta forma giyerken 11 gol atıp 2 asistlik skor katkısı yaptı ve tüm dikkatleri üzerine çekti. 1.77'lik santrafor, daha önce Uruguay'da Maldonado ve Huracan formaları da giymişti.