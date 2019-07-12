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Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda hakkında flaş gelişme

Anadolu Ajansı

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Sanıklar, 30 Temmuz’da hakim karşısına çıkacak. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel hakkında hazırlanan iddianame, gönderildiği Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

İddianamenin kabulüne karar veren mahkeme, hazırladığı tensip zaptında sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme, davaya ilişkin ilk duruşmanın da 30 Temmuz Salı günü yapılmasını kararlaştırdı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 6 Temmuz'da Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırıda bulundukları gerekçesiyle tutuklanmalarına karar verilen Seydioğlu Baklava AŞ sahipleri Hasan ve Hüseyin Sel'in "kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "mala zarar verme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 5 yıl 4’er aydan 20’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. 

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