SON DAKİKA
NATO'dan S-400 açıklaması! Türkiye'nin S-400 alımının potansiyel sonuçlarından ötürü endişeliyiz! Haberin devamı.
HABER /  YEREL

Yağmur'dan güzel haber geldi! İzmir'de süs havuzunda elektrik akımına kapılmıştı

Demirören Haber Ajansı
Yağmur'dan güzel haber geldi! İzmir'de süs havuzunda elektrik akımına kapılmıştı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, süs havuzuna girip, elektrik akımına kapılan çocuklardan Emir Kaan Erdem'in (5) hastaneden taburcu olmasının ardından Yağmur Ceylan (8) da gözlerini açtı. Yağmur'un sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Şehit Ramazan Salbaş Parkı'nda, pazar günü saat 16.00 sıralarında, süs havuzuna giren ve elektrik akımına kapılan komşu çocukları Emir Kaan Erdem ve Yağmur Ceylan, kahvede oturanlar ve çevre esnafı tarafından fark edildi.

Önce sigortayı kapatan kişiler, daha sonra Emir Kaan Erdem'i sudan çıkardı. Yaklaşık 4- 5 dakika sonra da havuzda görülen Yağmur Ceylan da sudan çıkarıldı. Esnaf, küçük çocukları Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık durumlarının ağır olduğu belirlenen Yağmur Ceylan ve Emir Kaan Erdem, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaan Erdem, tedavisinin tamamlanmasının ardından pazartesi akşam saatlerinde taburcu edildi. Durumu daha kritik olan ve uyutulan Yağmur Ceylan da dün gözlerini açtı. Yağmur'un uyanmasıyla ailesi de sevinç yaşadı. Yağmur Ceylan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı nedir ibadetleri
Muharrem ayı ne zaman 2019 muharrem ayı nedir ibadetleri
S-400'ler Türkiye için ne anlama geliyor Doğu Perinçek açıkladı
S-400'ler Türkiye için ne anlama geliyor Doğu Perinçek açıkladı
15 Temmuz şiirleri kısa 4 kıtalık duygusal 15 temmuz sözleri
15 Temmuz şiirleri kısa 4 kıtalık duygusal 15 temmuz sözleri
Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda hakkında flaş gelişme
Hamile kadına dehşeti yaşatan maganda hakkında flaş gelişme
Yavuz Oğhan açıkladı Ali Babacan'ın partisi bahara kalmıyor
Yavuz Oğhan açıkladı Ali Babacan'ın partisi bahara kalmıyor
12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 10 ilde yattı
12 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 10 ilde yattı
Yorumlar