S-400'ler Türkiye için ne anlama geliyor Doğu Perinçek açıkladı

Türkiye bugün S-400'lerin ilk grubunu teslim aldı. Peki S-400'ler Türkiye için ne anlama geliyor? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Türkiye'nin Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleştiğini söyledi.

Perinçek, "Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir" ifadelerini kullandı.

Perinçek, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na ulaşmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşiyor

"S-400'lerin gelişini selamlıyoruz" ifadesini kullanan Perinçek, "Türkiye Atlantik'in baskılarına boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Türkiye, Atatürk devrimini tamamlayacağı Avrasya iklimine yerleşmektedir. S-400 bu sürecin savunma silahıdır. S-400'ler yeni dünyanın kuruluşunu bildirmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Doğu Akdeniz'de yalnız kalmayacak

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de de yalnız kalmayacağını belirten Perinçek, Suriye ile dostluk ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğunu savundu. Perinçek, "S-400'lerin gelişi o zaman esas anlamını kazanacaktır. Yeni dünyanın kuruluşunda Türkiye öncü konumda olacaktır" ifadesini kullandı.