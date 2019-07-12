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Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi'nden bir son dakika kararı geldi. HSK Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı nedeniyle 9 hakim ve savcıyı meslekten uzaklaştırdı.

HSK Genel Kurulunca yapılan değerlendirimeler sonucunda, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmalarında elde edilen sonuçlar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kişilerin anlatımları dikkate alınarak 9 ilk derece hakim ve savcısının FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti bulunduğu kanısına varıldı. 

9 hakim ve savcı görevden uzaklaştırıldı

HSK 2. Dairesinin bugünkü olağanüstü toplantısında, FETÖ ile irtibatı, iltisakı ve münasebeti belirlenen hakim ve savcıların durumu görüşüldü. İncelemenin ardından ilk derece mahkemelerinde görevli 9 hakim ve savcının, FETÖ ile irtibat, iltisak ve münasebet nedeniyle Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 77. maddesi gereğince görevden uzaklaştırılmalarına karar verildi. 

Görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir

Kanunun 77. maddesi, "Hakkında soruşturma yapılan hakim ve savcının göreve devamının, soruşturmanın selametine yahut yargı erkinin nüfuz ve itibarına zarar vereceğine kanaat getirilirse, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verilebilir." hükmünü içeriyor.

4 bin 500'den fazla hakim ve savcı ihraç edildi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yaşanan süreçte HSK tarafından 4 bin 500'den fazla hakim ve savcı hakkında FETÖ üyeliğinden işlem yapılmış ve bu kişiler meslekten ihraç edilmişti.

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