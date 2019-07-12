6 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babanın cezası belli oldu savunması kan dondurdu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 yaşındaki oğlunu şiddet uygulayarak öldüren babaya müebbet hapis cezası verilirken, baba kendisini 'Ben oğlumu onun iyiliği için dövdüm' şeklinde savundu.

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Ali Yılmaz, boşandığı eşi Gülistan Özger ve tarafların avukatları katıldı. Sanık Mehmet Ali Yılmaz savunmasında, suçsuz olduğunu iddia etti.

Oğlumun iyiliği için dövdüm

Oğlu Mertcan'ı onun iyiliği için dövdüğünü ileri süren Yılmaz, "Ben oğlumu onun iyiliği için dövdüm, 'benim gibi olmasın, okusun' diye vurdum." ifadesini kullandı.

Anne "katil" diyerek tepki gösterdi

Sanığın bu sözü üzerine anne Özger, Yılmaz'a "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Mahkeme heyeti ise sanığa, oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, olayda yaşamını yitiren 6 yaşındaki Mertcan ve diğer çocuğuna "işkence etmek" suçundan ise toplam 12 yıl hapis cezası verdi.

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Mehtap Sert, karardan memnun olduklarını ve istedikleri sonucu elde ettiklerini söyledi. Sert, güçlü ve iradeli bir şekilde hukuki mücadele verdiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Sanık suçlamaların tamamını reddetti fakat elde edilen deliller neticesinde suçu sabit görüldü. Dosyadaki deliller itibariyle suçu sabit görüldüğünden Mertcan açısından ağılaştırılmış müebbet ve her iki kardeşe de işkence suçundan ayrı ayrı 6 yıl verildi. Sonuçtan memnunuz ancak ben bu konuyla ilgili sadece şunu eklemek istiyorum, Mehmet Ali Yılmaz da çocukken çok şiddet görmüş biri, sistematik işkence neticesinde bu hale gelmiş biri. Koruyamadığımız bir çocuk büyüyünce, koruyamadığımız başka bir çocuğu öldürdü."

Zincirleme şiddet uygulamış Zanlının eşi, diğer çocuğu ve annesinin de ifadeleri alındı. Yapılan görüşmelerde zanlının eşine ve diğer çocuklarına da sürekli şiddet uyguladığı, eşinin de bu yüzden ondan ayrıldığı belirlendi. Annesinin alınan ifadesinde de oğlunun kendisine şiddet uyguladığını söylediği öğrenildi. Zanlının ayrıca 10'a yakın suç kaydı olduğu, eski eşini tehdit ederek çocuklarının velayetini aldığı belirlendi.

Ocak ayında tedavi altına alınmıştı

İhbar üzerine 2 Ocak'ta Gültepe Mahallesi'ndeki adrese giden 112 Acil Servis ekibi, başına sert nesneyle vurulduğu değerlendirilen 6 yaşındaki Mertcan Yılmaz'ı, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırmıştı. Hastanenin cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuk, 5 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Soruşturma kapsamında, eşinden 1,5 yıl önce boşanan baba Mehmet Yılmaz oğluna şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanmıştı. Yılmaz'ın diğer çocuğu Y.T.Y. de savcılık talimatıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alınmıştı.