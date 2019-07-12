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17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti

17 yaşındaki genç kaleci penaltı sevinci yaşarken hayatını kaybetti

17 yaşındaki Arjantinli kaleci Ramon Ismael Coronel, maçta göğsüyle penaltı kurtardıktan sonra sevinirken kalp krizi geçirdi.

Coronel, Arjantin’de yerel bir ligde oynanan maç sırasında göğsüyle penaltı kurtardı. Ancak daha sonra kurtardığı penaltının sevincini yaşarken bir anda yere yığıldı.

​Sahada ambulans bulunmaması nedeniyle bir kamyonetin arkasında hastaneye götürülen genç futbolcu tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

Clup Union de Golondrina forması giyen Piki takma isimli kalecinin kalp krizi geçirmesinin nedeninin göğsüyle çıkardığı penaltı olabileceği tahmin ediliyor.

Sahada ambulans olmaması nedeniyle kurtarılamayan genç kalecinin babası Eduardo Coronel, Arjantin’i yasa boğan olay sonrası yaptığı açıklamada, "Sahada bir ambulans olmaması skandal. Oğlum kurtarılabilirdi" dedi. 

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