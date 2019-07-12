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Dorukhan Toköz'e bir İtalyan talip daha

Dorukhan Toköz'e bir İtalyan talip daha

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Dorukhan Toköz'e Udinese'nin ardından İtalya'dan bir kulüp daha talip oldu. Torino, 23 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlı kulüple temasa geçti.

Dorukhan Toköz'e İtalyan kulüplerinin ilgisi artarak devam ediyor. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Genoa ve Udinese'den sonra Torino da talip oldu. Siyah-beyazlı yönetimle temasa geçen İtalyan kulübü, resmi teklifini ise henüz sunmadı.

Bugüne kadar Dorukhan Toköz için en yüksek bonservis bonservis bedelini Udinese önerdi. İtalyan ekibi, 2 milyonu performansa bağlı ek ödemeleri içeren toplam 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Beşiktaş teklifi yeterli bulmadı
Beşiktaş yönetimi 10 milyon Euro ve bir sonraki transfer gelirinin yüzde 30'nu talep etti. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor. Udinese'nin Beşiktaş'ın talebine yaklaşması veya Torino'nun daha yüksek bir teklifte bulunması halinde, milli futbolcunun transferi gerçekleşecek.

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