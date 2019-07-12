HABER /  DÜNYA

Kremlin'den açıklama! Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Anadolu Ajansı
Kremlin'den açıklama! Putin ve Abbas Filistin meselesini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Filistin meselesini görüştü.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Abbas'ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Orta Doğu'daki durumun ele alındığı vurgulanan açıklamada, "Rusya'nın Filistin-İsrail müzakerelerinin başlatılması dahil olmak üzere, barışın sağlanması için adımlar atmaya hazır olduğu teyit edildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, insani yardıma ilişkin iş birliği konusunun da gündeme geldiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖZETİ
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
İstanbul'da servis midibüsü devrildi! Çok sayıda yaralı
Bahçeli’ye sosyal medyadan hakaret eden 73 yaşındaki adama 7 bin 80 TL para cezası
Bahçeli’ye sosyal medyadan hakaret eden 73 yaşındaki adama 7 bin 80 TL para cezası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan 15 Temmuz paylaşımı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
Google Asistan'ın kullanıcıların seslerini gizlice kaydettiği ortaya çıktı
6 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babanın cezası belli oldu savunması kan dondurdu
6 yaşındaki oğlunu döverek öldüren babanın cezası belli oldu savunması kan dondurdu
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Cuma günü okunacak kısmet açma duası hangisidir?
Yorumlar