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ABD'den ümidi kesti! Huawei'nin yeni adresi Rusya olacak

ABD'den ümidi kesti! Huawei'nin yeni adresi Rusya olacak

Washington’un kara listeye aldığı Çin akıllı telefon firması Huawei, ABD’ye bağımlılığını azaltmak için Rus teknolojisini araştırmaya başladı. 

Ortak yatırım yapmak ve teknolojilerini birlikte kullanmak için Huawei'nin, Rusya’da bazı teknoloji firmaları ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Ayrıca yabancı kaynaklara göre Huawei’nin, bilgi güvenlik programını geliştirme alanlarına yönelik birkaç programın yanında ALT işletim sistemi ile çalışan bir işlemci üreten Elbrus isimli Rus firması ile irtibat halinde olduğu belirtildi.

Huawei’nin ana kartlarında ve sunucularında Elbrus işlemcilerini kullanmaya ilgi duyduğu ancak görüşmelerin başlangıç aşamasında olduğu kaydedildi. 

huawei

Çin elektronik devinin Rus program üreticisi Basalt SPO firması ile de görüştüğü ifade edildi. 

Kaynaklar, Washington’un ABD teknoloji firmalarının, güvenlik nedeniyle Huawei’yle iş yapmasını yasaklaması üzerine Çin teknoloji devinin Rus piyasasına yoğunlaşmaya çalıştığını söyledi. 

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