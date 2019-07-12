S-400'ler Ankara'da! ABD'li uzmanın yorumu: Oyun değişecek

"Türkiye'nin sonsuza kadar Amerikan kampında kalacağının garantisi yok" diyen ABD'li Ortadoğu uzmanı Nick Heras, Türkiye'nin gelişmiş hava kuvvetlerine sahip aktörlerle çevrili bir bölgede S-400 almasının, hava savunma stratejisi açısından 'oyun değiştiren' bir hamle olduğunu belirtti.

Dünyanın gözü, Türkiye’nin bir NATO müttefiki olarak satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ve sonrasında yaşanacak gelişmelere çevrildi. S-400’lerin ilk parçalarının Ankara’ya ulaştığının açıklanmasının ardından, ABD’li Ortadoğu uzmanı Nick Heras’tan ‘oyun değişecek’ yorumu geldi.

"Amerikan kampında kalacağının garantisi yok"

Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi (Center for a New American Security) isimli kuruluşun uzmanlarından Heras, Fransız haber ajansı AFP’ye demecinde, “Erdoğan’ın Türkiye’yi bir ‘Avrasya’ gücü olarak konumlandırdığı bir sır değil. Bu da Türkiye’nin, ABD ve NATO ile olduğu kadar Çin ve Rusya ile de ilişkilerini dengelemeye ihtiyacı olduğu anlamına geliyor” dedi. Heras, “Türkiye’nin sonsuza kadar Amerikan kampında kalacağının garantisi yok” diye konuştu.