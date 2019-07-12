Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın acı günü

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan’ın 86 yaşındaki ablası Hikmet Ataman kalp yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.
Aydın Doğan’ın 86 yaşındaki ablası Hikmet Ataman, kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Hikmet Ataman’ın Sahrap Soysal, Bülent Ataman, Leyla Ataman Soyal, Ayşegül Uçan, Sevgi Doğan isminde 5 çocuğu bulunuyordu.
Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Aydın Doğan’ın, Bodrum’da yaşayan ablası 86 yaşındaki Hikmet Ataman, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Doğan Ailesi, ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı.
Hikmet Ataman’ın cenazesinin, Cumartesi günü İstanbul Altunizade Camii’nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verileceği bildirildi.