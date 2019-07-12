İstanbul'da turistlerin gözü önünde birbirlerine girdiler

İSTANBUL Sultanahmet Meydanı'nda iddialara göre turistlere tur satan iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Polis ekiplerinin güçlükle yatıştırdığı kavga, kameralara yansıdı.

İSTANBUL Sultanahmet Meydanı'nda yaşanan olayda; iddiaya göre turistlere tur satmaya çalışan iki grup arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların kullanıldığı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına da yansıdı.

Turistleri önünde yaşanan kavgaya hemen polis ekipleri müdahale etti.

Grupları yatıştırmaya çalışan polis, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.