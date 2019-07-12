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Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı

Anadolu Ajansı
Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı

Somali’de bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan bölgedeki güvenlik kaynakları, bombalı saldırının ardından otele giren silahlı kişilerin güvenlik güçleriyle çatışmayı sürdürdüğünü ve otelde rehin tutulan kişileri kurtarma çabalarının devam ettiğini belirtti. 

İlk bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimlerinin ve bazı milletvekillerinin yerel seçimlere ilişkin otelde istişare toplantısında olduğu öğrenildi.

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