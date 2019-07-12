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İzmir'de doktorlara saldıran şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı
İzmir'de doktorlara saldıran şahıs tutuklandı

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde bulunan bir sağlık ocağında bir hekime klavye fırlatan, başka bir hekimi de yumrukla darp eden şahıs tutuklandı.

İZMİR Bayraklı’da bulunan 20 No’lu Aile Sağlık Merkezine gidip rapor isteyen; ancak isteğine olumsuz yanıt alınca Dr. Mahide Agara’ya bilgisayar klavyesi fırlatıp, Dr. Alper Durmuş Sönmez'e de yumruk atan Birkan Y., polisler tarafından gözaltına alınmıştı.

Kalbinde pil olan Sönmez’e yumruk attıktan sonra fenalaşmasına da yol açan şahıs için mahkemeden karar çıktı. Darp edilen doktorların şikayetçi olduğu Birkan Y., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, olay sonrası fenalaşarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırılan Dr. Alper Durmuş Sönmez ise taburcu edildi.

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