Amazon kiraladığı kitabı geç veren öğrenciye 3800 dolar ceza kesti

Hepsi ABD merkezli Amazon, kitap kiralama servisinden bir ders kitabı ödünç alan üniversite öğrencisine sırf dört gün gecikmeli iade ettiği gerekçesiyle 3800 dolar ceza kesti. Ders kitabının kiralama fiyatı ise 62.7 dolar.

E-ticaret, bulut bilişim, dijital yayın, yapay zeka alanlarında faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük e-alışveriş sitesini işleten Amazon, özellikle insanlık dışı çalışma şartlarıyla eleştiriliyordu. Bu kez başka bir skandala neden oldu. Ders kitabı alacak parası olmayan bir üniversite öğrencisine kiraladığı kitabı dört gün gecikmeli iade ettiği için kestiği cezayla gündem oldu.

19 yaşındaki öğrencinin kültürel antropoloji dersi için

CBS'e konuşan Delaware Üniversitesi'nin 19 yaşındaki öğrencisi Amelia SanFilippo, geçen yarıyıl bir ders için 'Cultural Anthropology: A Toolkit for a Global Age' isimli kitabı kiraladığını, ama Amazon'a tam tarihinde geri göndermeyi unuttuğunu, şirketin kendisine gecikme için ceza kesileceğini bildirdiğini anlattı.

'Sadece 100 dolarlık satış fiyatını tahsil etmesi gerekiyordu'

Amazon, geri verme tarihi olan 24 Haziran'dan dört gün sonra gönderdiği e-postada, kitabı zamanında iade etmediği için artık SanFilippo'yu kitabı satın almış saydıklarını belirtiyordu.

Amazon'un 62.7 dolara kiraladığı kitabın satış fiyatı 100 dolardı. Ancak tekno devi, sadece dört gün gecikmeli geri gönderdiği için öğrenciye 3800 dolar, yani kiralama ücretinin 60 katından daha kabarık fatura çıkardı.

'Haraç aldılar'

Cezanın otomatik olarak hesabından çekildiği San Filippo'nun babası, Amazon'un reva gördüğü uygulamayı mafyanın haraç almasına benzetti. Amazon'un müşteri servisiyle yapılan dokuz saatlik telefon görüşmesinin ardından ceza tahsilatının üzerinden beş gün geçmişken San Filippo'dan alınan para geri ödendi.

'Amazon'un politikası bu'

Baba, Amazon'un müşteri servisiyle görüşmesini şöyle aktardı:

"bu toplamın fahiş olduğunu vurguladığımda sürekli özür dileyerek bunun amazon'un politikası olduğunu söyledi."

'Çarçabuk çözdük, özür diledik, bir daha olmayacak'

Olayla ilgili Business Insider'a konuşan Amazon sözcüsü, durumun düzeltildiği ve SanFilippo'ya geri ödeme yapıldığını açıkladı: "Doğrudan müşteriyle muhatap olarak çarçabuk çözdüğümüz münferit bir hataydı. Müşteriden özür diledik ve böyle bir durumun tekrar etmemesi için ek önlemler almaktayız."

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, Forbes tarafından tescillenmiş şekilde 'dünyanın açık ara en zengin kişisi' ünvanını taşıyor.

Washington Post'un da sahibi

Bezos'un sahibi olduğu The Washington Post gazetesi, son yıllarda, tartışmalı servetiyle işadamlığından ABD Başkanlığı koltuğuna geçmiş Donald Trump'a sıkı muhalefetiyle tanınıyor.

Bir süredir Bezos-Trump atışması Amerikan siyasetinin ayrılmaz parçası haline gelirken, öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın köşe yazarlığı yaptığı Washington Post logonun altında "Democracy Dies in Darkness" (Demokrasi karanlıkta ölür) yazısıyla yayımlanır oldu.