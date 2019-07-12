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Mide küçültme ameliyatı ile zayıflamanın tehlikesi var mıdır?

Mide küçültme ameliyatı ile zayıflamanın tehlikesi var mıdır?

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, yüksek kiloya sahip kişiler için uygulanan laparoskopik (kapalı) mide küçültme ameliyatı hakkında bilgi verdi. ,

Birçok diyet ve spor egzersizleri gibi yöntemlerle istenilen kilo kaybına erişemeyen kişilerde laparoskopik mide küçültme yöntemi uygulanarak, mide hacminin küçültülmesi ve daha az beslenme ile doygunluk hissi kazandırılır.

Opr. Dr. Volkan Kınaş, konu hakkında “Özellikle obezite niteliğindeki kişilerde uygulanan mide küçültme operasyonları cerrahi bir tedavi yöntemi olmakla birlikte kalıcı çözümler sunmaktadır." dedi.

Tedavisi nasıl olur
Tedavi sürecinde hastanın karın duvarı kesilmeden milimetrik ölçülerde açılan kanallar ve bu kanallara yerleştirilen özel aletler sayesinde gerçekleştilmektedir.

Böylece söz konusu laporoskopik yöntem, enfeksiyon riskinin çok daha az olmasına, operasyonun ardından 2-3 gün gibi kısa bir sürede hastaların taburcu olabilmesine ve günlük yaşamlarına çok kısa sürede dönüş yapabilmesine olanak sağlamaktadır.

Kaç kilo zayıflanır?
Kınaş, "Mide küçültme ile birlikte fazla kiloların yüzde 60 oranındaki büyük bir bölümünden kurtulmak mümkün." diyerek, "Elbette yapılan tedavinin kalıcı olması, sonrasında kişinin günlük pratiklerinde bazı değişimler yapması gerekmektedir. Özellikle düzenli spor egzersizleri ile birlikte su tüketiminin arttırılması, protein oranı yüksek ancak porsiyonu küçük besinler tüketilmelidir." açıklamasında da bulundu.

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