Barcelona, Griezmann'ı transfer ettiğini açıkladı

Barcelona uzun süredir transfer etmek istediği 28 yaşındaki Fransız futbolcu Antoine Griezmann'ı renklerine kattı.

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann Katalan ekibine transfer oldu. Yapılan açıklamaya göre, Griezmann için 120 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.



Katalan ekibi ile 2023/24 sezonuna kadar sürecek kontrata imza atan oyuncunun serbest kalma bedeli ise 800 milyon Euro olarak belirlendi. Madrid temsilcisi ile 257 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 133 gol, 50 asistlik bir performansa imza atmıştı. Griezmann, Atletico Madrid forması ile 1 Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu yaşamıştı.